Tunceli'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

03.10.2019 19:30

Tunceli'de, 2019 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Tunceli Öğretmenevi Toplantı Salonunda Vali Tuncay Sonel başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda ilgili kurum temsilcilerinden yatırımları hakkında bilgiler alan Vali Sonel, tamamlanan ve devam eden projelerin Tunceli'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

2019 yılı için 254 proje çalışması yapıldığını anımsatan Vali Sonel, şunları kaydetti:

"254 projeden 135'i bitirilmiştir. 93 proje devam ederken 11 proje ihale aşamasındadır. Toplam proje tutarımız 2 milyar 656 milyon 923 bin 672 liradır. Kurumlarımızın koordinasyon içinde başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum. Bugün tatlı bir heyecanımız var çünkü Pertek-Tunceli kara yolumuz da bitti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve Karayolları Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Ayrıca Tunceli Müzemiz de bitti. Kültür ve Turizm Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Müzemiz hayırlı olsun. Müzemizi bugün itibari ile açtık. Elazığ'daki müzeden yöremize ait eserle taşınıyor ve müzemize geliyor. Tunceli'deki değişimde ilimizin huzur şehri olmasında, yapılan çalışmalarda bize her türlü desteği sağlayan Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, bölge müdürlerimize ve ekibimize Tunceli'miz adına şükranlarımızı sunuyorum. Verimli bir yıl geçirdik. Bu başarının 20120 yılında da devam etmesini diliyoruz."

Toplantı, yatırımcı kurum temsilcilerinin çalışmalar hakkında bilgiler vermesi ve sunumların ardından sona erdi.

Kaynak: AA