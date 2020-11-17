Tunceli'de iki katlı kafeterya alev alev yandı
17.11.2020 07:26 | Son Güncelleme: 17.11.2020 07:30
Tunceli kent merkezinde bulunan bir kafeteryada yangın çıktı.
Tunceli kent merkezinde bulunan bir kafeteryada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı kafeteryayı sardı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın çok sayıda ekibin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Görüntü dökümü:
-----------Alev alev yanan kafeterya-Detaylar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM