Tunceli'de iki katlı kafeterya alev alev yandı

Tunceli kent merkezinde bulunan bir kafeteryada yangın çıktı.

Tunceli kent merkezinde bulunan bir kafeteryada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı kafeteryayı sardı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın çok sayıda ekibin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan kafeterya-Detaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM