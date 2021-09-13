TUNCELİ'DE 'HURDA OKUL KALORİFER KAZANI' SORUŞTURMASI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TUNCELİ'DE 'HURDA OKUL KALORİFER KAZANI' SORUŞTURMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 2 şube müdürünün tadilatta olan bir okulun tonlarca ağırlığındaki iki kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları iddiaları üzerine valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 2 şube müdürünün tadilatta olan bir okulun tonlarca ağırlığındaki iki kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları iddiaları üzerine valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Tunceli Merkez Atatürk Ortakolu'nun onarım ve doğal gaz dönüşümü sırasında iddiaya göre, 10 tonluk 2 kalorifer kazanı kayboldu. Kentte hurdacılık yapan kişiler, okula ait kazanların ihalesiz bir şekilde bir meslektaşlarına satıldığını belirterek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Yapılan araştırma sonrası iki şube müdürü kalorifer kazanlarını hurdacıya emanet olarak bıraktıklarını söyledi. Hurdacı kalorifer kazanlarının bir kısmını okulun önüne bırakırken, Tunceli Valiliği konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

TUNCELİ'DE 'HURDA OKUL KALORİFER KAZANI' SORUŞTURMASI

TUNCELİ'DE 'HURDA OKUL KALORİFER KAZANI' SORUŞTURMASI

TUNCELİ'DE 'HURDA OKUL KALORİFER KAZANI' SORUŞTURMASI

TUNCELİ'DE 'HURDA OKUL KALORİFER KAZANI' SORUŞTURMASI

TUNCELİ'DE 'HURDA OKUL KALORİFER KAZANI' SORUŞTURMASI

TUNCELİ'DE 'HURDA OKUL KALORİFER KAZANI' SORUŞTURMASI

TUNCELİ'DE 'HURDA OKUL KALORİFER KAZANI' SORUŞTURMASI

TUNCELİ'DE 'HURDA OKUL KALORİFER KAZANI' SORUŞTURMASI

TUNCELİ'DE 'HURDA OKUL KALORİFER KAZANI' SORUŞTURMASI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri Ertuğrul Gazi Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım
Spor Fatih Terim Okan Buruk Mustafa Denizli Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Turgut Özal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TUNCELİ'DE 'HURDA OKUL KALORİFER KAZANI' SORUŞTURMASI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:31:43. #1.12#