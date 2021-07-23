Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
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Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi Tunceli'de trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit etmek, milli parkta ve vadi boyunca ateşli piknik yapanları tespit amacıyla askeri helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi.

Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi

TUNCELİ - Tunceli'de trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit etmek, milli parkta ve vadi boyunca ateşli piknik yapanları tespit amacıyla askeri helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücüler ile milli parkta ve vadi boyunca ateşli piknik yapanlara cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın koordinasyonunda askeri helikopterle havadan trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan'ın da katıldığı denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücüler ile milli parkta ve vadi boyunca ateşli piknik yapan kişilere cezai işlem uygulandı.

Tunceli Valiliği, denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.

Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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