Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi

Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi Tunceli'de Kurban Bayramı'nın ardından da helikopter destekli trafik denetimleri sürüyor.

Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi

TUNCELİ - Tunceli'de Kurban Bayramı'nın ardından da helikopter destekli trafik denetimleri sürüyor.

Tunceli'de 17-26 Temmuz tarihleri arasında Plaka Takip Sistemi'ne göre Tunceli-Kovancılar yolundan 32 bin 308 araç, Tunceli-Elazığ yolundan 28 bin 760 araç, Pertek-Tunceli yolundan 78 bin 555 araç, Tunceli-Ovacık yolundan 49 bin 675 araç olmak üzere toplam 189 bin 298 araç geçiş yaptı. Nüfusunun iki katından fazla aracın giriş çıkış yaptığı kentte, emniyet ve jandarma ekipleri de bayramda ve bayram sonrasında helikopterli trafik denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların güvenli bir şekilde şehirler ve ilçeler arası seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kuralı ihlalinin önüne geçmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde havadan gerçekleştirilen denetime İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile beraberindekiler katıldı. Havadan yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler telsizle trafik ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç