Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi Tunceli'de Kurban Bayramı'nın ardından da helikopter destekli trafik denetimleri sürüyor.

Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi

TUNCELİ - Tunceli'de Kurban Bayramı'nın ardından da helikopter destekli trafik denetimleri sürüyor.

Tunceli'de 17-26 Temmuz tarihleri arasında Plaka Takip Sistemi'ne göre Tunceli-Kovancılar yolundan 32 bin 308 araç, Tunceli-Elazığ yolundan 28 bin 760 araç, Pertek-Tunceli yolundan 78 bin 555 araç, Tunceli-Ovacık yolundan 49 bin 675 araç olmak üzere toplam 189 bin 298 araç geçiş yaptı. Nüfusunun iki katından fazla aracın giriş çıkış yaptığı kentte, emniyet ve jandarma ekipleri de bayramda ve bayram sonrasında helikopterli trafik denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların güvenli bir şekilde şehirler ve ilçeler arası seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kuralı ihlalinin önüne geçmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde havadan gerçekleştirilen denetime İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile beraberindekiler katıldı. Havadan yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler telsizle trafik ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi
Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

Bu kare yanılttı! Kurban peşine gidip ölü bulunan Onur'a ait olduğu söylenen görüntülerdeki kişi başka biri çıktı
Bu kare yanılttı! Kurban peşine gidip ölü bulunan Onur'a ait olduğu söylenen görüntülerdeki kişi başka biri çıktı
Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu
Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu
Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu: 2 ölü
Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole uçtu: 2 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Reynmen Hande Yener Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Balotelli Burak Elmas Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 20:42:31. #1.15#

title