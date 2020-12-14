Hayvanseverler "can dostları üşümesin" diye ahşaptan kulübeler yaptı
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Hayvanseverler "can dostları üşümesin" diye ahşaptan kulübeler yaptı

14.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:18

Tunceli'de bir grup hayvansever, havaların soğumasıyla sığınacak yer bulamayan sahipsiz kedi ve köpekler için ahşaptan kulübeler yaptı.

Tunceli'de bir grup hayvansever, havaların soğumasıyla sığınacak yer bulamayan sahipsiz kedi ve köpekler için ahşaptan kulübeler yaptı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte sokak hayvanlarının olumsuz hava şartlarından etkilenmesini önlemek üzere bir grup hayvansever çalışma başlattı.

Barınma sıkıntısı yaşayan kedi ve köpekler için harekete geçen hayvanseverler, sosyal medyada başlattıkları kampanya kapsamında hayırseverlerden aldıkları desteklerle sokak hayvanları için kulübe hazırladı.

Seyit Rıza Meydanı'nda kulübeleri boyayarak kış şartlarına uygun hale getiren hayvanseverler, daha sonra zabıta ekipleri eşliğinde kulübeleri Cumhuriyet, Atatürk ve Moğultay mahallelerindeki bazı alanlara yerleştirdi.

Hayvansever Rojda Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte kış aylarının sert geçmesi nedeniyle sokak hayvanlarının zor günler geçirdiğini söyledi.

Sokak hayvanları için ahşaptan 6 kulübe yaptıklarını dile getiren Yıldız, günlük olarak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını da karşıladıklarını anlattı.

Yıldız, belediye desteğiyle rahatsız ve yaralı olan hayvanların tedavilerini yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bireysel olarak bu çalışmalarımız bizleri yoruyor ama tatlı bir yorgunluk üstümüzde oluyor. Bizler farkındalık yaratmak istiyoruz. Çünkü kentteki hayvan sayısı çok fazla ve bireysel olarak onlara yetişemiyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz atık yemekleri çöplere değil de sokak hayvanlarına bıraksınlar. Herkes kapısının önüne bir parça ekmek ve bir kap su koyabilir."

Hayvanseverler 'can dostları üşümesin' diye ahşaptan kulübeler yaptı
Hayvanseverler 'can dostları üşümesin' diye ahşaptan kulübeler yaptı
Hayvanseverler 'can dostları üşümesin' diye ahşaptan kulübeler yaptı
Hayvanseverler 'can dostları üşümesin' diye ahşaptan kulübeler yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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