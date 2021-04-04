Tunceli'de 'hayır yemeği' hazırlayan aşçıda mutant virüs tespit edildi, köy karantinaya alındı
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Tunceli'de 'hayır yemeği' hazırlayan aşçıda mutant virüs tespit edildi, köy karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel
Tunceli'de 'hayır yemeği' hazırlayan aşçıda mutant virüs tespit edildi, köy karantinaya alındı

TUNCELİ'nin Güdeç köyünde hayatını kaybeden kişi için verilen hayır yemeğini hazırlayan aşçıda, mutant virüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alındı.

TUNCELİ'nin Güdeç köyünde hayatını kaybeden kişi için verilen hayır yemeğini hazırlayan aşçıda, mutant virüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alındı. Köy muhtarı ve yemeği verenler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tunceli merkeze bağlı Güdeç köyünde bir aile, hayatını kaybeden yakınları için hayır yemeği verdi. 30 kişinin katıldığı hayır yemeğini hazırlayan aşçıdan mutant virüs tespit edilmesiyle köy karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli merkeze bağlı bir köyümüzde, almış olduğumuz hıfzıssıhha kararına rağmen hayır yemeği verilmiş, yemek dağıtımı yapan aşçıda mutant virüs görülmesi sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır. Hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan kişiler hakkında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında para cezası uygulanacak olup ayrıca hayır yemeğini düzenleyen kişiler ve köy muhtarı hakkında TCK'nın 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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