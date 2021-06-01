Tunceli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği yapıldı
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Tunceli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği yapıldı

Tunceli'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği yapıldı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de Halk Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi.

Tunceli'de Halk Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi.

Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda gerçekleştirilen program, folklor ekibinin yöresel halk oyunları gösterisiyle başladı.

Programda kursiyerler tarafından mesleki el ve görsel sanat kurslarında yapılan eser ve ürünler sergilendi.

Etkinliğe katılan Vali Mehmet Ali Özkan, kursiyerlerin açtığı stantları gezerek çalışmaları inceledi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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