Tunceli'de, hava destekli terör operasyonunda mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi
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Tunceli'de, hava destekli terör operasyonunda mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi

Tunceli'de, hava destekli terör operasyonunda mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ kırsalında, teröristlere yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ kırsalında, teröristlere yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı'nca Tunceli, Ovacık ve Pülümür üçgeninde bulunan dağlık bölgede tespit edilen bir grup teröriste yönelik operasyon başlatıldı. Teröristlerin saklandıkları belirlenen mağara ve sığınaklar hava destekli operasyonla kullanılamaz hale getirildi.Bölgede operasyonların devam ettiği, helikopterle sevk edilen jandarma özel harekat ekiplerinin de arazide arama faaliyetinin sürdüğü öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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