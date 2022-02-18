Tunceli'de hastasını taciz ettiği öne sürülen doktor tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de hastasını taciz ettiği öne sürülen doktor tutuklandı

AA, Sidar Can Eren - Güncel
 - Güncelleme:
Tunceli'de hastasını taciz ettiği öne sürülen doktor tutuklandı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde kadın hastasına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu doktor tutuklandı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde kadın hastasına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu doktor tutuklandı.

İlçede aile hekimi olarak görev yapan Pakistan uyruklu doktor İ.H, kadın hastasının "cinsel istismara uğradığı" iddiasıyla şikayette bulunması üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.H. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Pakistan, Tunceli, Polis, Güncel, Haberler

title