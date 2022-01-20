Tunceli'de hasta 2 kadın kar motoruyla hastaneye ulaştırıldı
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yolları kapanan iki farklı köydeki hastalar, kar motoruyla hastaneye kaldırıldı.
MAZGİRT, TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yolları kapanan iki farklı köydeki hastalar, kar motoruyla hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Alapazar ve Ağaçardı köyünde yaşayan hasta 2 kadın aniden fenalaşınca aileleri 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yoğun kar ve tipinin etkisiyle kapanan köy yollarında ambulansla ilerlemekte güçlük çekti.
Sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yardımıyla önce Alapazar ardından da Ağaçardı köyündeki hastaya kar motoruyla ulaştı.
Evlerinde ilk müdahaleleri yapılan hastalar, daha sonra kar motorunun arkasındaki kızağa bindirilerek ambulansa taşındı.
Hastalar Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.