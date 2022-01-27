Tunceli'de halı sahanın kar biriken çatısı çöktü
AA, Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısında çökme meydana geldi.
TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısında çökme meydana geldi.
Kentte bir süredir aralıklarla etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Mahalle ve sokakların beyaza büründüğü kentte, kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaştı.
Atatürk Mahallesi 72. Cadde üzerinde bulunan bir halı sahanın kar biriken çatısı çöktü.
Brandası ve demirleri zarar gören halı sahada hasar oluştu.
AA / Sidar Can Eren - Güncel