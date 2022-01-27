Tunceli'de halı sahanın kar biriken çatısı çöktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de halı sahanın kar biriken çatısı çöktü

AA, Sidar Can Eren - Güncel
 - Güncelleme:
Tunceli'de halı sahanın kar biriken çatısı çöktü

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısında çökme meydana geldi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısında çökme meydana geldi.

Kentte bir süredir aralıklarla etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Mahalle ve sokakların beyaza büründüğü kentte, kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaştı.

Atatürk Mahallesi 72. Cadde üzerinde bulunan bir halı sahanın kar biriken çatısı çöktü.

Brandası ve demirleri zarar gören halı sahada hasar oluştu.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Tunceli, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title