Tunceli'de "Hacı Bektaş Veli" anıldı

Tunceli'de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Tunceli'de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Tunceli Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve gülbank okunan etkinlikte, Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Altı, Hacı Bektaş Veli'nin tarihsel kişiliği ve Bektaşilik hakkında sunum yaptı.

Vali Mehmet Ali Özkan da programda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ve Türk milletini büyük yapan neferlere şükranlarını arz ettiğini dile getirerek, "Selam olsun ermişlere, erenlere. Selam olsun 'bizi' deyip gelenlere. Selam olsun, selam olsun 'vatan millet' diyenlere. Selam olsun Atatürk'e, selam olsun Türkiye'ye." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından anma yılına özel hazırlanan tanıtım filminin izlendiği etkinlik, Munzur Üniversitesi Müzik Topluluğu'nun deyiş ve nefes dinletisi ile sona erdi.

Programa, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin, Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli, vali yardımcıları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren