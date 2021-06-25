Tunceli'de güvenlik ve asayiş toplantısı
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Tunceli'de güvenlik ve asayiş toplantısı

Tunceli'de güvenlik ve asayiş toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de 'İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' ile 'Sınav Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi.

Tunceli'de 'İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' ile 'Sınav Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın başkanlığında, "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak olan YKS' de alınacak tedbirlerin görüşüldüğü "Sınav Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında ise hafta sonu yapılacak olan YKS için bir dizi kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi veya yakınları 05.00 -19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklardır. 26-27 Haziran 2021 tarihlerine gerçekleştirilecek olan YKS sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00- 17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır" denildi. - TUNCELİ

Tunceli'de güvenlik ve asayiş toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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