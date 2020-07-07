Tunceli'de gürültü denetimleri
Tunceli valiliği,gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştirilmeye başlandığını bildirdi.
07.07.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:54
Tunceli valiliği,gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştirilmeye başlandığını bildirdi.
Valilik açıklamasında,"2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında eğlence mekanlarına yönelik gürültü denetimlerimiz Emniyet ve Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz ekiplerince rutin olarak yaz boyu yapılacaktır. İlgili kanunda belirtilen desibel düzeyinin üzerinde müzik yayını yapan işletmelere cezai işlem uygulanacaktır"denildi. - TUNCELİ
Kaynak: İHA