Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı

Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu, kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu, kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.

Çemişgezek ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Güneybaşı köyünde 1993 ve 1997 yıllarında hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu için şehadetlerinin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Programa Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İlçe Kaymakamı Mehmet Güder, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Vali Özkan, Türk milletinin büyük ve mübarek bir millet olduğunu söyledi. Vali Özkan, "Allah, vatan, bayrak diyenlere, hudut boylarında vatan için, bayrak için elinde silahla dimdik duranlara cesaret versin. Zaman zaman hainler bu milletin mübarekliğine, merhametine sığınarak canımızı yakmaya çalışıyorlar. Vatanımız nice hainliklere şahit oldu. Kimileri doğrudan geldi. Bizimle meydan muhaberelerinde tutuştular. Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi gittiler" dedi.

Programın ardından Vali Özkan, Çemişgezek Kaymakamlığı tarafından başlatılan Urartu Mağaraları Turizme Açılıyor Projesinin uygulama alanını gezdi. Daha sonra Şehit Mustafa Küşat Akın Spor Kompleksini inceleyen Vali Özkan, yapılan 50 yataklı kamp eğitim merkezini inceledi.

Vali Özkan son olarak belediye tarafından yapılan Millet Bahçesinde ve çarşı merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. - TUNCELİ

Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı
Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı
Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı
Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı
Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı
Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı
Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı
Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı
Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı
Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı
Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 19:18:23. #1.16#

title