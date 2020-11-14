Tunceli'de görevli sağlık çalışanlarından "Kovid-19 kurallarına uyun" çağrısı
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Tunceli'de görevli sağlık çalışanlarından "Kovid-19 kurallarına uyun" çağrısı

14.11.2020 01:05 | Son Güncelleme: 14.11.2020 01:09

Tunceli'de görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hazırladıkları video kliple, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda çağrıda bulundu.

Tunceli'de görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hazırladıkları video kliple, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda çağrıda bulundu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele en ön safta yer alan sağlık çalışanları, bir taraftan hastalarını iyileştirmek için gece gündüz çalışırken diğer yandan da vatandaşlara uyarılar yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Tunceli Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları da tek tek kamera karşısına geçerek, Kovid-19 salgınıyla mücadelede yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda video klip hazırladı.

Video klipte sağlık çalışanları maske, mesafe ve hijyenin önemine dikkat çekerek, "Bu tulumlar ve bu maskeler içinde çalışmak bizler için çok yorucu. Ancak hasta olarak bu yatakta yatmak ve nefes alamamak daha zor. Tedbirlere uymak burada yaşam mücadelesi vermekten çok daha kolay. Bugünleri geride bırakabilmek için hep beraber mücadele etmek zorundayız, bizler sizin için hep buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Sizler de kendiniz, kendi sevdikleriniz ve bizim için lütfen kurallara uyun. Kalabalık ortamlardan uzak durun. Maskesiz sokağa çıkmayın." uyarısında bulundu.

Sağlık çalışanları video klipte, maskelerin insanların ağızını, burnunu gizleyeceğini ancak ne kadar vicdanlı ve duyarlı olduklarını açığa çıkaracağını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sizler dışarda ne kadar dikkat ederseniz bir arada bulunduğunuz sosyal ortamları ne kadar boş bırakırsanız hastanelerde o kadar boş kalacaktır. Koronavirüsü işte böyle beraber yeneceğiz. Alacağımız önlemler ve uyacağımız kurallarla hepimiz birilerinin hayatını kurtarıp kahraman olabiliriz. Sosyal mesafe kuralına uyduğunuzda aslında birbirimizle değil koronavirüs ile aranıza mesafe koyuyorsunuz. Böylelikle hepiniz sağlık için çabalayan birer sağlık elçisi olarak bu mücadelede yanımızda yer alıyorsunuz."

Video klip, Valiliğin sosyal medya hesabından, "Kıymetli vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımızın sizlere bir mesajı var." notuyla paylaşıldı.

Tunceli'de görevli sağlık çalışanlarından 'Kovid-19 kurallarına uyun' çağrısı
Tunceli'de görevli sağlık çalışanlarından 'Kovid-19 kurallarına uyun' çağrısı
Tunceli'de görevli sağlık çalışanlarından 'Kovid-19 kurallarına uyun' çağrısı
Tunceli'de görevli sağlık çalışanlarından 'Kovid-19 kurallarına uyun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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