Tunceli'de görevde rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
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Tunceli'de görevde rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Tunceli'de görevdeyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal şehit oldu.

09.09.2020 17:24 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:46

Tunceli'de görevdeyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal şehit oldu.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Merkez Jandarma Komutanlığı Alacık Jandarma Karakol Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş.Hüseyin Çatal meydana gelen hidrofor arızasını gidermek maksadıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığına görevlendirilmiş, çalışma esnasında rahatsızlanması sebebiyle helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. - TUNCELİ

Tunceli'de görevde rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Kaynak: İHA

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