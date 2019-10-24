24.10.2019 10:22

Tunceli'de gökkuşağı şöleni

TUNCELİ - Tunceli'de ortaya çıkan çifte gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Tunceli'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, öğlende sonra aralıkla devam etti. Bu sırada güneşin kendini göstermesiyle kent üzerinde 2 tane gökkuşağı oluştu. Gökkuşağı kent merkezinin üzerinde ayrı bir görsel şölen oluşturdu. Şehri bir ucundan diğer ucuna kadar kuşatan gökkuşağı, bir süre sonra yok oldu.

Kaynak: İHA