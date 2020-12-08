- Tunceli'de flamingo görüntülendi
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- Tunceli'de flamingo görüntülendi

08.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:03

- Tunceli'de flamingo görüntülendi Tunceli'de göç yolunda sürüden ayrıldığı düşünülen flamingo görüntülendi.

- Tunceli'de flamingo görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de göç yolunda sürüden ayrıldığı düşünülen flamingo görüntülendi.

Nazımiye İlçesi'ne bağlı Aşağı Doluca Köyü'nde doğa fotoğrafçısı Mahmut Boztaş tarafından flamingo görüntülendi. Flamingoya daha önce bölgede görmediğini aktaran Boztaş, muhtemelen göç yolunda sürüden ayrıldığını belirtti.

Daha önce vaşak, dağ keçisi, 200'e yakın kuş türünü fotoğrafladığını aktaran Boztaş, "Flamingoların Kasım ayı sonuna kadar Van Gölü sahillerinde konaklayıp kışın yaklaşmasıyla daha sıcak bölgelere göç ettiğini biliyorum. Köyümüzde daha önce flamingoya denk gelmedim. Bu birey muhtemelen göç yolunda sürüden ayrılmış diye düşünüyorum "dedi.

- Tunceli'de flamingo görüntülendi
- Tunceli'de flamingo görüntülendi
- Tunceli'de flamingo görüntülendi
- Tunceli'de flamingo görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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