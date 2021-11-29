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Tunceli'de fırtına uyarısı

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Tunceli'de fırtına uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

TUNCELİ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli ili genelinde 30.11.2021 09.00 ile 23.59 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmekte olup, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

(Ercan Topaç/İHA)

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