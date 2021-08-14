Tunceli'de eylem ve etkinlikler 30 gün izne bağlandı
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Tunceli'de eylem ve etkinlikler 30 gün izne bağlandı

Tunceli'de eylem ve etkinlikler 30 gün izne bağlandı
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, 30 gün süreyle izne bağlandı.

TUNCELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, 30 gün süreyle izne bağlandı.

Tunceli Valiliği'nce, koronavirüs salgını ve yeni varyantlar sonrası artan bulaşıcılık riskini kontrol altına almak amacıyla 15 Ağustos- 14 Eylül'de yapılacak gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, oturma eylemi gibi etkinliklerin izne tabi tutulacağı belirtildi. 


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Tunceli'de eylem ve etkinlikler 30 gün izne bağlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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