Tunceli'de evlerden kömür çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Tunceli'de evlerden kömür çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de evlerden kömür çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Tunceli'de 2 farklı evin kömürlüğünden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 2 farklı evin kömürlüğünden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki 2 evin kömürlüklerinden hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kamyonetiyle kömürleri çalan şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti.

Polis, M.K. ile kömürleri satın aldığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
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