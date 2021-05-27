Tunceli'de evden hastaneye aşı servisi
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Tunceli'de evden hastaneye aşı servisi

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Sağlık

- Tunceli'de evden hastaneye aşı servisi Tunceli'de sırası gelen vatandaşlar, evlerinden alınarak hastaneye getirilerek aşıları yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.

- Tunceli'de evden hastaneye aşı servisi

TUNCELİ - Tunceli'de sırası gelen vatandaşlar, evlerinden alınarak hastaneye getirilerek aşıları yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.

Ülke genelinde oluğu gibi Tunceli'de de Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sahada her türlü çalışmalar yapılırken, aşı ile ilgili de sağlıkçıların mesaisi sürüyor. Kentin şuana kadar yaklaşık yarı nüfusunun aşılandığı öğrenilen Tunceli'de köy ve ilçelerde ikamet eden sırası gelen vatandaşlara servis hizmeti de veriliyor. Vatandaşlar evlerinden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek aşıları yapılıyor ardından, yeniden araçlarla evlerine bırakılıyor.

Köy ve ilçelerden aşı sırası gelenlerin evlerinden alınarak hastaneye getirildiğini bildiren valilik, sırası gelenlerin aşı olması için de çağrıda bulundu.

Tunceli'de evden hastaneye aşı servisi
Tunceli'de evden hastaneye aşı servisi
Tunceli'de evden hastaneye aşı servisi
Tunceli'de evden hastaneye aşı servisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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