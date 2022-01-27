Tunceli'de ev ve arabalar kara gömüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de ev ve arabalar kara gömüldü

İhlas Haber Ajansı, Ercan Topaç - Güncel

Tunceli'de ev ve arabalar kara gömüldüTUNCELİ Tunceli'de kar yağışının en etkili olduğu ilçelerden Pülümür'de araçlar ve evlerin birinci katları kardan kayboldu.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de ev ve arabalar kara gömüldü

TUNCELİ Tunceli'de kar yağışının en etkili olduğu ilçelerden Pülümür'de araçlar ve evlerin birinci katları kardan kayboldu.

Tunceli'de hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde yüzlerce köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının en etkili olduğu ilçelerden Pülümür'de de onlarca köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki araçlar ve evlerin birinci katları kardan gözükmezken, bir buçuk metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle vatandaşlar evlerinin yolunu bulmakta zorlandı.

Belediye ekipleri sokaklarda biriken karları temizlerken, vatandaşlar da kendi çabalarıyla evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Tunceli'de ev ve arabalar kara gömüldü

Tunceli'de ev ve arabalar kara gömüldü

Tunceli'de ev ve arabalar kara gömüldü

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Tunceli, Pülümür, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title