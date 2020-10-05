Listeden iki terörist daha eksildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Listeden iki terörist daha eksildi

05.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:06
Listeden iki terörist daha eksildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaçış yok! ya teslim ya... Tunceli'de biri Kırmızı, biri Turuncu iki çizik daha... İstihbarat, Operasyon, Sonuç. Kahramanlarımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Biri EYP konusunda uzman, diğeri sözde kadın sorumlusu

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu teröristlerin, Tunceli-Ovacık kırsalında 2 Ekim Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığınca, Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda Kırmızı Kategoride yer alan TİKKO (TKP/ML) terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğunun tespit edildiği belirtildi. Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı, sabotaj, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) konusunda uzman olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin ise, terörden arananlarda Turuncu Kategoride yer alan TKP/ML terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Beren Saat Ercan Kesal Erdal Beşikçioğlu
Spor Tisserand Can Bartu Arda Turan Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Daha Fazla Beşiktaş Enflasyon Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Listeden iki terörist daha eksildi - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 12:40:38. #1.15#
title