Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu

Tunceli'de eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik dünden itibaren devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 olduğu bildirdi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 22 Haziran 2019 günü 2 teröristin silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Bölgede devam eden operasyonda bugün de 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek toplamda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Bölgede operasyonun devam ettiğini de aktaran valilik terörist unsurların bulunarak etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA