Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e çıktı
TUNCELİ'de dün başlatılan operasyonda PKK'lı 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
TUNCELİ'de dün başlatılan operasyonda PKK'lı 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 3'e çıktı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Dün başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365' operasyonunda 2 terörist etkisiz hala getirilmişti. Bugün devam eden operasyonda, 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Tunceli-Merkez kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
- Ankara
Kaynak: DHA
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