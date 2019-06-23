Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e çıktı

TUNCELİ'de dün başlatılan operasyonda PKK'lı 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 3'e çıktı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dün başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365' operasyonunda 2 terörist etkisiz hala getirilmişti. Bugün devam eden operasyonda, 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Tunceli-Merkez kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Kaynak: DHA

- Ankara