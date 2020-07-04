Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist, gri listede çıktı İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar'da 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan 'Sefkan Mardin' kod adlı Ferhat Ateş olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar'da 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan 'Sefkan Mardin' kod adlı Ferhat Ateş olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan 'Sefkan Mardin' kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA