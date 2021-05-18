Tunceli'de eşini darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
Tunceli'nin Hozat ilçesinde, eşini darbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde, eşini darbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Yenidoğdu köyünde yaşayan E.A, imam nikahlı eşi O.G'den fiziksel şiddet gördüğü iddiasıyla ailesiyle İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan O.G, savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren