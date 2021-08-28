Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi
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Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi

Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ile yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ile yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent merkezi kırsalında operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, arazide yaptıkları arama-tarama faaliyetinde 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 62 kalaşnikof fişeği, el bombası, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4'lü pil bloku, güneş paneli, 5 akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 30 cep sobası, 60 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Yapılan arama çalışmalarının ardından sığınaklar jandarma ekiplerince imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi - Haberler
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