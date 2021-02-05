Son dakika haber: Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldı
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Son dakika haber: Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldı

05.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:08
Son dakika haber: Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda, Tunceli'de "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldı.

Operasyona, Tunceli İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ile polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel timden oluşan 1062 personel katılıyor.

Öte yandan, Eren operasyonları kapsamında bugüne kadar 3 terörist etkisiz hale getirildi, 41 iş birlikçi yakalandı, 168 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Son dakika haber: Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber: Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber: Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber: Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber: Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber: Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber: Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber: Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber: Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber: Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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