Denizli'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi - Haberler
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Denizli'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi

Denizli'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele iki gün idari izin verildiği bildirildi.

TUNCELİ (AA) - Denizli'de olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele iki gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının kentte de etkili olduğu kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Tunceli, Engelli, Kamu, Güncel, Haber

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