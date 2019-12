03.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:48

Tunceli'de engelli genç, sahnede Tarkan'ı aratmadı

TUNCELİ'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle valilik tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait halk oyunları gösterisi yapılırken, sahneye çıkan down sendromlu Özkan Yılmaz (35) da Tarkan'ın şarkısı eşliğinde dans gösterisi düzenledi.

Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan programda engellilere keyifli anlar yaşatıldı.

Vali Tuncay Sonel, yaptığı konuşmada Tunceli'de her engelliye ulaştıklarını ve her türlü sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Vali Sonel, Engelli vatandaşlarımızın her türlü sorununu çözmek için gece gündüz çaba içindeyiz. Bu özel günde bir arada olduğumuz için çok mutluyuz dedi.

Konuşmaların ardından engelli gençler Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını sergiledi. Sahneye çıkan down sendromlu Özkan Yılmaz, Tarkan'ın şarkısı eşliğinde dans gösterisi yaptı. Birbirinden güzel hareketlerle yaptığı dansla büyük ilgi toplayan Yılmaz, salondakilerin büyük beğenisini kazandı.

