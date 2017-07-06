Tunceli'de Elektrik Kesintisi
Pertek ilçesine bağlı 4 köyde 2 gün elektrik kesintisi uygulanacak.
Pertek ilçesine bağlı 4 köyde 2 gün elektrik kesintisi uygulanacak.
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Tunceli İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tunceli-Pertek kara yolu üzerinde gerçekleştirilen yol genişletme çalışmaları nedeniyle elektrik hatlarının değiştirilmesinden kaynaklı elektrik kesintileri meydana geleceği bildirildi.
Açıklamada, 7-9 Temmuz'da Pertek'e bağlı Beşpınar, Yolkonak, Aşağı Kacarlar ve Yukarı Kacarlar köylerine 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağı ifade edildi.