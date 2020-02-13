Tunceli'de elektrik dağıtım görevlilerinin karda zorlu çalışması

13.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:02

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesindeki köylere enerji sağlayan 2 ağaç direği, olumsuz hava şartları nedeniyle kırılınca, elektrik dağıtım şirketi ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede yeni direkleri halatla 1 kilometre çekerek yerine ulaştırdı.

Pülümür'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, enerji kesintilerine de neden oldu. Pülümür ilçesine bağlı Sağlamtaş ile Kabadal köylerine enerji sağlayan 2 ağaç direk, olumsuz hava şartları nedeniyle kırıldı. Direklerin kırılması bölgede enerji kesintisine neden oldu. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, kırılan 2 direğinin yerine yenilerinin yerleştirilmesi için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 1 metreyi ulaştığı bölgede araçla gidemeyen görevliler, her birinin ağırlığı 400 kilo olan ağaç direkleri halatla 1 kilometre çekerek, yeni yerlerine yerleştirdi. Direklerin yerlerine yerleşmesiyle bölgeye enerji yeniden verildi. Ekiplerin zorlu mücadeleleri ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: DHA