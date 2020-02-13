Tunceli'de eğitime kar engeli

13.02.2020 22:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:16

Tunceli'de kar ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli merkez, Pülümür, Ovacık, Mazgirt, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerinde kar, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 14 Şubat Cuma günü tüm okulların tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile çalışanların idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA