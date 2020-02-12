Tunceli'de eğitime kar engeli

12.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:16

Tunceli'de etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli merkez, Pülümür, Ovacık, Mazgirt, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat perşembe günü tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile çalışanların idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA