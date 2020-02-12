Tunceli'de eğitime kar engeli
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Tunceli'de eğitime kar engeli

Tunceli'de etkili olan kar nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullarda, Hozat ilçesinde de taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime bir gün ara verildi.

12.02.2020 20:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:08
Tunceli'de eğitime kar engeli

'de etkili olan kar nedeniyle ilçesindeki tüm okullarda, ilçesinde de taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kentte sabahtan bu yana etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullarla Hozat ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullarda 13 Şubat'ta eğitime bir gün ara verildi.

Kaynak: AA
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