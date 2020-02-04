Tunceli'de eğitime kar engeli
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Tunceli'de eğitime kar engeli

Tunceli'nin Ovacık ve Pertek ilçelerindeki bazı okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılamayacak.

04.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:34
Tunceli'de eğitime kar engeli

'nin ve ilçelerindeki bazı okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılamayacak.

Kent genelinde dün gece yarısından sonra etkili olan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bu nedenle Ovacık ilçesinde Yeşilyazı Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Ortaokulu haricindeki tüm eğitim kurumları ile Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyündeki taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kaynak: AA
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