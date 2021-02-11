Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 31 sürücüye para cezası
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Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 31 sürücüye para cezası

11.02.2021 13:06 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:09
Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 31 sürücüye para cezası

TUNCELİ'de trafik ekiplerinin dronlu denetiminde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 31 sürücüye toplam 6 bin 842 lira ceza kesildi.

TUNCELİ'de trafik ekiplerinin dronlu denetiminde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 31 sürücüye toplam 6 bin 842 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince oluşturulan noktalarda, dronlu denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 31 sürücüye hız sınırı, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve şerit ihlali ile seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan toplam 6 bin 842  TL ceza kesildi.

 


Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 31 sürücüye para cezası
Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 31 sürücüye para cezası
Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 31 sürücüye para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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