Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 21 sürücüye ceza

TUNCELİ'de, trafik ekiplerinin dronlu denetiminde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye 5 bin 376 TL ceza uygulandı.

TUNCELİ'de, trafik ekiplerinin dronlu denetiminde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye 5 bin 376 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin değişik noktalarında denetim gerçekleştirildi. Dron destekli denetimlerde 21 sürücüye hız sınırı, kırmızı ışık ihlali ile emniyet kemeri takmamak, hatalı park ve seyir halinde cep telefonu kullanmaktan toplam 5 bin 376 TL ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM