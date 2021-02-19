Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 21 sürücüye ceza
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Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 21 sürücüye ceza

19.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:45
Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 21 sürücüye ceza

TUNCELİ'de, trafik ekiplerinin dronlu denetiminde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye 5 bin 376 TL ceza uygulandı.

TUNCELİ'de, trafik ekiplerinin dronlu denetiminde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye 5 bin 376 TL ceza uygulandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin değişik noktalarında denetim gerçekleştirildi. Dron destekli denetimlerde 21 sürücüye hız sınırı, kırmızı ışık ihlali ile emniyet kemeri takmamak, hatalı park ve seyir halinde cep telefonu kullanmaktan toplam 5 bin 376 TL ceza kesildi.

 


Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 21 sürücüye ceza
Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 21 sürücüye ceza
Tunceli'de dronlu trafik denetiminde 21 sürücüye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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