Tunceli'de dronlu trafik denetimi; 163 sürücüye 64 bin lira ceza
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Tunceli'de dronlu trafik denetimi; 163 sürücüye 64 bin lira ceza

06.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:54
Tunceli'de dronlu trafik denetimi; 163 sürücüye 64 bin lira ceza

TUNCELİ'de, trafik ekiplerinin dronlu denetiminde, kural ihlali yaptığı belirlenen 163 sürücüye 64 bin 460 lira ceza uygulandı.

TUNCELİ'de, trafik ekiplerinin dronlu denetiminde, kural ihlali yaptığı belirlenen 163 sürücüye 64 bin 460 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin değişik bölgelerinde, dron destekli denetim gerçekleştirildi. Bir haftalık denetimde, 163 sürücüye hız sınırı ve kırmızı ışık ihlali ile emniyet kemeri takmamak, hatalı park ve seyir halinde cep telefonu kullanmaktan toplam 64 bin 460 lira ceza kesildi.

 

 


Tunceli'de dronlu trafik denetimi; 163 sürücüye 64 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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