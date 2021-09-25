Tunceli'de domuz sürüsünün neden olduğu zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Tunceli'de domuz sürüsünün neden olduğu zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de domuz sürüsünün neden olduğu zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Tunceli'de kara yoluna çıkan domuz sürüsünün yol açtığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kara yoluna çıkan domuz sürüsünün yol açtığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Kanoğlu mevkisinde bir grup domuz sürüsü yolun karşı tarafına geçmek için kara yoluna indi.

Bu sırada kara yolunda hareket halinde olan 4 otomobil arka arkaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 kişi tedavi edilmek üzere ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafiğe kısmen kapanan kara yolu, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
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