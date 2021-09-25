Tunceli'de domuz sürüsünün neden olduğu zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de kara yoluna çıkan domuz sürüsünün yol açtığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kara yoluna çıkan domuz sürüsünün yol açtığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi'ndeki Kanoğlu mevkisinde bir grup domuz sürüsü yolun karşı tarafına geçmek için kara yoluna indi.
Bu sırada kara yolunda hareket halinde olan 4 otomobil arka arkaya çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 2 kişi tedavi edilmek üzere ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafiğe kısmen kapanan kara yolu, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından tekrar açıldı.
AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri