Tunceli'de doğaseverler çöp topladı Tunceli'de doğaseverler çöp topladıTUNCELİ'deki Munzur ve Pülümür vadilerinde biriken çöpler, doğaseverler tarafından toplandı.

Tunceli'de doğaseverler çöp topladı

TUNCELİ'deki Munzur ve Pülümür vadilerinde biriken çöpler, doğaseverler tarafından toplandı.

Tunceli'de turizm alanında faaliyet yürüten bir grup doğasever, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla Munzur Vadisi Milli Parkı ile Pülümür Vadisi'nde çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan doğaseverlerden Erkan İnanç, çevre temizliğine dikkat edilmesi için çağrıda bulundu. İnanç, "Çevremizi ve doğamızı temiz tutmak için iki günümüzü çevreyi temizlemek için ayırdık. Bugün yaptığımız çevre temizliğinde vatandaşların çevre konusunda pek duyarlı olmadığını gördük. Özellikle yol kenarlarında ve Munzur ile Pülümür vadileri içinde çok fazla çöp var. Herkesin çevre konusunda daha duyarlı olmasını talep ediyoruz" dedi.

Doğaseverler Munzur ve Pülümür vadilerinde topladıkları çöpleri belediyenin çöp toplama merkezlerine bıraktı.

Kaynak: DHA