Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı
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Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen dağlar ve ormanlar eşsiz güzellikler oluşturdu.

26.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:24
Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı

'nin ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen dağlar ve ormanlar eşsiz güzellikler oluşturdu.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Ovacık'ta, kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olduğu ilçede, Munzur ve Mercan dağları ile meşe ormanları karla kaplandı.

Beyaz gelinliğiyle göz kamaştıran dağlar ve ormanlar, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekti.

Kaynak: AA
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