Tunceli'de doğa gezilerine HES kodu zorunluluğu
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Tunceli'de doğa gezilerine HES kodu zorunluluğu

03.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:33
Tunceli'de doğa gezilerine HES kodu zorunluluğu

TUNCELİ'de Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sonbaharın gelişiyle kentte yoğun ilgi görmeye başlayan doğa gezilerine HES kodu zorunluğu getirildi.

TUNCELİ'de Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sonbaharın gelişiyle kentte yoğun ilgi görmeye başlayan doğa gezilerine HES kodu zorunluğu getirildi.

Tunceli'de koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi üzerine Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, bazı kararlar aldı. Salgınla mücadele kapsamında, özellikle sonbaharın gelişiyle beraber turizm şirketleri ve gezi grupları tarafından düzenlenen doğa turlarına HES kodu zorunluğu getirilmesine karar verildi. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kafe ve restoranlarda toplu olarak yapılan doğum günü, veda yemeği ve benzeri organizasyonların yasaklanmasına, masa birleştirilmesine müsaade edilmemesine, kentte düzenlenen gezi ve turlarda HES Kodu kullanımının zorunlu olmasına, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz olarak riayet edilmesine, bu husustaki gerekli iş ve işlemlerden tur şirketleri veya firmaların sorumlu olmasına ve güvenlik güçlerince tur şirketlerine gerekli tebligatın yapılmasına karar verildi.


Tunceli'de doğa gezilerine HES kodu zorunluluğu
Tunceli'de doğa gezilerine HES kodu zorunluluğu
Tunceli'de doğa gezilerine HES kodu zorunluluğu
Tunceli'de doğa gezilerine HES kodu zorunluluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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