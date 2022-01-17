Tunceli'de dev kayaların üzerine yapılan evler görenleri hayran bırakıyor - Haberler
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Tunceli'de dev kayaların üzerine yapılan evler görenleri hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zengin bir tarihi dokuya sahip Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kentin birçok yerinde devasa büyüklükteki kayaların üzerine yapılan evler, görenleri hayran bırakıyor.

TUNCELİ (İHA) - Zengin bir tarihi dokuya sahip Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kentin birçok yerinde devasa büyüklükteki kayaların üzerine yapılan evler, görenleri hayran bırakıyor.

Çemişgezek ilçe merkezinde yapılardan bazıları, cumbalı ev görünümleriyle en çok ilçeye gelen fotoğrafçıların dikkatini çekiyor. Öte yandan ilçenin Hamamatik Mahallesi'nde bulunan ve kaya üzerine inşa edilen 'Örtmeli ev' olarak nitelendirilen evin altından ise sokak geçiyor. Tarihi görünümlü, kemerli örtmesi bulunan cumbalı ev, kendine has mimari görünümüyle yoğun ilgi görüyor.

İlçenin doğal, kültürel ve tarihi dokusuyla birlikte, kaya üzerine yapılan evlerinde ilçeye farklı bir güzellik kazandırdığını belirten yöre sakinlerinden Tolga Dinçsoy, "Çemişgezek ilçemiz tarihi, doğası ve kültürel dokusuyla birlikte, devasa büyüklükteki kayaların üzerine bilinmeyen tarihlerde inşa edilmiş evleriyle de dikkat çekiyor. İlçenin birçok yerinde tarihi özellikler taşıyan ve kaya üzerine evler görebiliyoruz. İlçemizin tarih ve kültürel açıdan bu denli zenginliği ve oluşturdukları güzellik bizleri mutlu ediyor" dedi.

(Sezai Akın/ İHA)

Tunceli'de dev kayaların üzerine yapılan evler görenleri hayran bırakıyor

Tunceli'de dev kayaların üzerine yapılan evler görenleri hayran bırakıyor

Tunceli'de dev kayaların üzerine yapılan evler görenleri hayran bırakıyor

Tunceli'de dev kayaların üzerine yapılan evler görenleri hayran bırakıyor

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Çemişgezek, Hisarcık, Tunceli, Kültür Sanat, Güncel, Haber

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