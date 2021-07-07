Tunceli'de depremzedeler için konut yapımına başlanıyor
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Tunceli'de depremzedeler için konut yapımına başlanıyor

Tunceli'de depremzedeler için konut yapımına başlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Tunceli'de hasar gören evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından yıkılmıştı.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Tunceli'de hasar gören evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından yıkılmıştı. Yıkılan konutların yerine yenilerinin yapımına başlanacağı belirtildi.

İlk etapta Pertek ve merkezde hak sahibi olan 255 depremzede için yapılacak konutların ihalesi yapılırken, Mazgirt ve merkezde hak sahibi diğer 255 depremzedelerin konutları için de bayramdan sonra ihale yapılacağı öğrenildi. Öte yandan yine Tunceli merkezde hak sahibi olan 458 kişi için de Tunceli merkeze bağlı Rostan mevkiinde 250 dönümlük alanda TOKİ tarafından konut inşa edileceği belirtildi. Konutların yapımına yer tahsisisin ardından başlanacağı kaydedildi.

Tunceli genelinde depremzedeler için toplamda 968 konut inşa edilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Tunceli ziyareti esnasında, konuya ilişkin "Burada Tunceli'nin en önemli taleplerinden bir tanesi afet konutları kapsamında bakanlığımızdan talep edilen yerdi. Bunu da valimiz ile yapılan toplantı sonucu afet konutları içerisinde yerin tahsisine karar vermiş bulunmaktayız" ifadelerini kullanmıştı. - TUNCELİ

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Tunceli'de depremzedeler için konut yapımına başlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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