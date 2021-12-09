TUNCELİ'DE DAĞ KEÇİSİ AVINA 126 BİN TL CEZA - Haberler
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TUNCELİ'DE DAĞ KEÇİSİ AVINA 126 BİN TL CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de avlanması yasak 2 dağ keçisini silahla vurarak öldüren 2 avcıya, 126 bin TL para cezası uygulandı.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de avlanması yasak 2 dağ keçisini silahla vurarak öldüren 2 avcıya, 126 bin TL para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkiinde yapılan denetimlerde ışıkları kapalı vaziyette seyir halinde olan bir traktör tespit edildi. Yapılan kontrolde sırtlarında av tüfekleri bulunan 2 avcı ve traktörün arka kısmında silahla vurularak öldürülmüş 2 dağ keçisi görüldü. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için avlanması yasak olan keçileri vuran 2 avcıya 126 bin TL ceza uygulandı. Ekipler, avcıların silahlarına da el koyarak haklarında yasal işlem başlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TUNCELİ'DE DAĞ KEÇİSİ AVINA 126 BİN TL CEZA

TUNCELİ'DE DAĞ KEÇİSİ AVINA 126 BİN TL CEZA

TUNCELİ'DE DAĞ KEÇİSİ AVINA 126 BİN TL CEZA

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